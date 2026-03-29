Sanremo, Forte di Santa Tecla, cittadini entusiasti per i bastioni restaurati: “Un nuovo punto di vista sulla città”

"Buongiorno direttore,

in occasione della mostra ospitata al Forte di Santa Tecla, ho avuto modo di visitare la struttura e, per la prima volta, di salire sui bastioni recentemente restaurati. L’area era gremita di turisti, ma ciò che mi ha colpito maggiormente sono stati i commenti dei sanremesi presenti, molti dei quali – come me, ormai oltre la cinquantina – dicevano di non essere mai saliti fin lassù o di non sapere da quanto tempo fosse possibile farlo. Tutti, senza eccezione, si sono detti entusiasti di poter ammirare Sanremo da una prospettiva nuova e suggestiva.

Ora non resta che augurarsi che i lavori di ristrutturazione possano concludersi al più presto, poiché all’interno vi sono ancora alcune sale da sistemare. Una volta completato l’intervento, la città potrà beneficiare pienamente di questo spazio storico e culturale. Desidero quindi esprimere un giudizio positivo nei confronti di chi ha reso possibile la riapertura e la valorizzazione del Forte, restituendolo alla cittadinanza.

Gianfranco".