Sanremo: Daniela Bongiorno in città per incontrare Sindaco e Vacchino, a breve una mostra sul grande Mike

Missione sanremese ieri per la famiglia Bongiorno. Daniela, moglie del grande presentatore ed uno dei figli, sono stati nella città dei fiori accompagnati dall’ex Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, per incontrare il primo cittadino Alessandro Mager e Walter Vacchino.

La tappa in Comune ha visto la presenza di Daniela Bongiorno, che ha parlato con il sindaco per proporre una serie di manifestazioni collaterali per il prossimo Festival di Sanremo. Si è trattato di un primo incontro che dovrà poi vederne altri, quasi certamente con l’Assessore al Turismo del Comune matuziano, Alessandro Sindoni. Il tutto, ovviamente, in attesa del 22 maggio quando si pronuncerà il Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Rai, in relazione alla sentenza del Tar Liguria sull’affidamento diretto o meno del Festival da parte di palazzo Bellevue.

Sempre ieri la famiglia Bongiorno ha incontrato Walter Vacchino, patron dell’Ariston per un primo sopralluogo della leggendaria struttura che ospita il Festival della Canzone dal 1977. Nei prossimi mesi, infatti, verrà allestita una mostra per ricordare il grande Mike che ha presentato 11 Festival: dal ’63 al ’67, nel ’72, ’73 e ’75 al Casinò e, quindi, il primo all’Ariston nel 1977 e, a seguire, nel ’79, ’97 e 2000.

Dopo la statua di via Escoffier, davanti alla quale si fermano moltissimi turisti per una foto, Mike Bongiorno verrà quindi nuovamente ricordato nella città che lo ha visto protagonista per tanti anni.