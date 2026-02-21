Basilicata protagonista a Sanremo: Russolillo e Maimone portano il talento lucano al centro del Festival

La Basilicata si afferma protagonista nella settimana del Festival di Sanremo grazie a due autorevoli professionisti lucani: Vincenzo Russolillo e Biagio Maimone.

Vincenzo Russolillo, originario di Lagonegro, è produttore, Presidente del Consorzio Gruppo Grandi Eventi e fondatore di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival, divenuta negli anni un punto di riferimento strategico per artisti, istituzioni, media e operatori del settore. Sotto la sua guida, Casa Sanremo si conferma anche nel 2026 cuore pulsante della città dei fiori, luogo di incontri, talk, presentazioni, showcase e networking che animano Sanremo durante la settimana festivaliera. La visione imprenditoriale di Russolillo ha contribuito a consolidare Casa Sanremo come brand nazionale, ampliandone contenuti, format e progettualità e trasformandola in una piattaforma di cultura, intrattenimento e relazioni professionali.

Biagio Maimone, originario di Maratea, è giornalista, Direttore della Comunicazione del Sanremo Cristian Music Festival, Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso e responsabile della comunicazione della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, realtà impegnata in progetti di cooperazione e solidarietà sanitaria internazionale.

Due lucani che, con competenza, passione e visione strategica, contribuiscono a rafforzare l’immagine della Basilicata come terra di musica, comunicazione, cultura e impegno sociale, portando il talento della regione al centro della scena nazionale.