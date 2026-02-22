Sanremo, la passerella arriva al Suzuki Stage: dopo anni di richieste il red carpet si allunga fino a piazza Colombo

Dopo anni di proposte e sollecitazioni, la passerella del Festival di Sanremo si allungherà finalmente fino al palco. A confermarlo è l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, commentando una novità attesa da tempo: il red carpet arriverà fino al Suzuki Stage in Piazza Colombo. «Sì, quest’anno sì», ha spiegato Sindoni, sottolineando come la decisione sia frutto di una richiesta avanzata e finalmente accolta. Da anni, infatti, era stato espresso il suggerimento di allungare la passerella fino al palco di piazza Colombo per consentire a un numero maggiore di spettatori di seguire la sfilata e vivere l’opening da una posizione privilegiata.

La scelta risponde anche a esigenze di sicurezza e gestione dei flussi, evitando accalcamenti e distribuendo meglio il pubblico. Non mancano le complessità organizzative, legate soprattutto a vincoli pubblicitari e agli accordi con le case discografiche, che impediscono agli artisti di esibirsi durante il percorso. Ma l’obiettivo resta chiaro: una passerella più lunga, più scenografica e più “dedicata alla piazza”. Sindoni ha ringraziato Rai, Rai Pubblicità e Rai Produzione per aver consentito questa soluzione, definita «molto intelligente e molto bella», in grado di valorizzare uno spazio che, durante l’opening, finora non veniva pienamente utilizzato.