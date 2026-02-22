Sanremo, al Tennis Foce arrivano la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup: tappa ufficiale del Trophy Tour FITP

Mentre la città vive la settimana del Festival, al Tennis Sanremo arriva un altro simbolo dell’Italia sul tetto del mondo. Dal 23 al 25 febbraio il circolo Tennis Sanremo alla Foce ospiterà una tappa ufficiale del Trophy Tour della Federazione Italiana Tennis e Padel, con l’esposizione dei due trofei mondiali conquistati dall’Italia: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

Un segnale di fiducia che valorizza l’impegno quotidiano di atleti, tecnici e famiglie del circolo. Un’occasione unica per appassionati, famiglie e turisti presenti in città per il Festival di ammirare dal vivo i simboli più prestigiosi del tennis internazionale, in un allestimento ufficiale federale. L’ingresso sarà libero negli orari di apertura del circolo.

La settimana si concluderà sabato 28 febbraio, giorno della finale del Festival, con una serata benefica a favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini: pesca di beneficenza, torneo di doppio misto e una sfida aperta contro Gianluca Mager, giocatore di Coppa Davis, accompagneranno l’attesa dell’Ariston.

“Volevamo che la festa del tennis italiano diventasse anche un momento di solidarietà – spiegano dal circolo – restituendo qualcosa ai bambini attraverso il Gaslini”. Il Tennis Sanremo invita cittadini e ospiti del Festival a partecipare.