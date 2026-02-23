Fiorello in collegamento telefonico a Conti: “Lunedì sei il coconduttore della Pennicanza”

Il mattatore Fiorello interviene nel corso della conferenza stampa di oggi in collegamento telefonico sdrammatizzando su quella che fu la sua esperienza con Amadeus: “Ciao a tutti, mi mancate. Vi auguro tante polemiche”. E poi l'invito a Conti: “Lunedì prossimo hai per caso impegni? Se non hai impegni sei il coconduttore della Pennicanza. Chi la fa l'aspetti, sono giorni che chiami e inviti la gente senza che se lo aspettino, ora tocca a te”.

In onda su Rai Radio 2 in diretta dal piazzale antistante l'Ariston con il maestro Cremonesi Fiorello segue da vicino il Festival di Sanremo con il suo noto umorismo.