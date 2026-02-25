Sanremo, al Grand Hotel et Des Anglais debutta “The Golden Sound of Nature”: tre artiste raccontano la musica attraverso l’arte

Domani, giovedì, alle 17 il Grand Hotel et Des Anglais di Sanremo ospiterà l'art pill tutta al femminile "The Golden Sound of Nature". Con opere di tre pittrici: Vera del Pilar Stigliano, Adele Cossi e Marika Laganà. L’appuntamento, promosso in concerto dal direttore dell'albergo Paolo Madonia con l' associazione culturale Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana Contini, vedrà la partecipazione di personalità del mondo dell’arte e della cultura presentate dal giornalista Silvano Marco Corradi.

L’iniziativa richiama lo spirito dei Grand Tour ottocenteschi, percorsi e sinergie culturali che univano la Liguria alla Lombardia.

Ogni opera di questo universo femminile coinvolge il fruitore in un viaggio interiore ispirato alla musica. Vera del Pilar Stigliano ha vissuto il talento in famiglia in quanto la madre fu soprano al teatro dell’opera di San José e Adele Cossi ha sviluppato la sua vena creativa durante la sua esistenza. Nelle teche Rai e sul web è possibile ammirare la cantante lirica (oltre che pittrice) Adele nelle puntate di "Ci pensiamo lunedì”, in onda la domenica sera su Rai 2. Quattordici momenti, con uno spazio dedicato all’operetta, venne interpretato proprio da Adele. Su YouTube è ancora presente una puntata in cui la brava artista si esibisce durante una trasmissione del sabato sera con Pippo Baudo.

Vera esprime il suo talento creativo nella pittura: l' opera della serie dedicata al Giappone in esposizione comunica al fruitore concetti importanti tramite ideogrammi che inducono alla meditazione. La sua opera è "Wabisabi". Sviluppa due concetti: wabi (semplicità, modestia, armonia con la natura) e sabi (bellezza che deriva dall'usura del tempo, dalla patina e dalla storia). Alcuni musicisti hanno trovato ispirazione in questo concept per la composizione dei loro brani.

Adele Cossi presenta invece l' opera "Space1" della serie astratta realizzata con materiali diversi che si concentra sui suoni planetari di altri mondi, in particolare sul Sole, così presente nella meravigliosa Liguria.

Marika Laganà trae ispirazione dai suoni di natura e propone una delle sue affascinanti resine "Vibrazioni musicali", in cui le cromie della luce esprimono quelle del suono.

Cornice dell’evento sarà lo storico Grand Hotel et Des Anglais, icona della Belle Époque ligure e residenza prediletta da personalità come Winston Churchill, Gabriele D’Annunzio e Guglielmo Marconi. Un luogo simbolo in cui storia, arte e natura si intrecciano per rievocare atmosfere eleganti e senza tempo. Le opere saranno esposte fino a domenica.