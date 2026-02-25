Ventimiglia, Zonta Club al fianco dei più fragili: un incontro per accendere i riflettori sulla violenza assistita

L’impegno dello Zonta Club Ventimiglia-Bordighera al fianco delle donne, dei bambini e contro ogni forma di violenza nei confronti dei più fragili, è al centro dell’incontro pubblico fissato per venerdì 6 marzo alle 17 nella sala convegni del chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia, con ingresso libero.

Il tema affrontato da Zonta Ventimiglia Bordighera, con il patrocinio di Zonta International distretto 30, area 3 e l’adesione del Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Imperia, è una proposta di pressante attualità e consentirà di approfondire l’argomento con una serie di qualificati relatori che hanno deciso di dare il loro contributo all’iniziativa promossa del club service.

OCCHI CHE VEDONO, CUORI CHE SOFFRONO

Violenza assistita. Emergenza silenziosa: sfide e conseguenze

A intervenire, con le proprie professionalità e testimonianze personali, sono:

Dott. Giuseppe Trucchi, Neuropsichiatra Infantile - Riflessioni derivate da esperienza professionale ASL1.

Avv. Loredana Modaffari, Avvocato Familiarista - Violenza assistita codice rosso: implicazioni della violenza di genere sui minori.

Dott.ssa Gabriella Repetto, Psicologa G.O Tribunale minori Genova - Violenza assistita provvedimenti giudiziari intreccio tra psicologia e diritti dei minori.

Dott.ssa Serena Tracchi Psicologa Responsabile S.S.D, Assistenza Consultoriale - Bambini spettatori invisibili: violenza assistita tra trauma e relazione.

Modera l’incontro l’avvocato Rita Longo.



