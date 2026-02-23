“Un Quadrifoglio per la Verde”: una nuova ambulanza dedicata alla Valle Argentina grazie alla solidarietà della comunità

Dopo anni di proficua e costante collaborazione istituzionale con i Comuni della Valle Argentina, la Croce Verde Arma Taggia compie un nuovo e significativo gesto di riconoscenza verso il territorio e la sua popolazione, decidendo di intitolare una nuova ambulanza alla comunità della Valle Argentina. Il percorso condiviso ha preso avvio con i Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio, nell’ambito delle convenzioni per il progetto Proteus e, successivamente, per la Postazione Mobile della Valle Argentina. Un rapporto che si è ulteriormente consolidato grazie all’azione dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea, estendendosi anche al Comune di Bajardo.

Per ringraziare concretamente i Comuni e l’intera popolazione della Valle Argentina per la fiducia e il sostegno dimostrati nel tempo, nasce anche un nuovo progetto solidale dal forte valore simbolico e comunitario: “Un Quadrifoglio per la Verde”. Con un’oblazione minima di 30 euro, ogni cittadino potrà scrivere il proprio nome su un quadrifoglio che verrà applicato sull’ambulanza dedicata alla Valle Argentina, diventando così parte attiva e visibile di un servizio essenziale per il territorio. «Un piccolo simbolo di fortuna che racchiude un grande gesto di solidarietà», capace di sostenere concretamente la salute e la sicurezza della comunità.

Chi desidera aderire all’iniziativa potrà effettuare un bonifico bancario ai seguenti riferimenti:

- Intestatario: P.A. Croce Verde Arma Taggia

- Banca: Banca Caraglio – Filiale di Arma

- IBAN: IT31 I084 3949 0900 0020 0101 636

- Causale obbligatoria: Un Quadrifoglio per la Verde

Ogni contributo rappresenta un aiuto concreto per continuare a garantire un servizio di emergenza fondamentale, rafforzando il legame tra volontariato, istituzioni e cittadini. La Croce Verde Arma Taggia, insieme all’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea e ai Comuni coinvolti, ringrazia fin d’ora tutti coloro che sceglieranno di aderire, contribuendo a far crescere un progetto che unisce solidarietà, territorio e senso di comunità.