Parcheggi blu a Vallecrosia al Mare, dal 25 luglio parte la sosta a pagamento (Foto)

Nuovi parcheggi blu a Vallecrosia al Mare. Dal 25 luglio partirà, infatti, la gestione della sosta a pagamento.

Un servizio che sarà gestito dalla Delta Service in esecuzione del contratto notarile di partenariato pubblico privato stipulato il 28 dicembre 2022 per la gestione del parcheggio Molinari e delle aree di sosta a pagamento (le 'zone blu') del Comune. A decorrere da lunedì 27 luglio, sia i residenti che non potranno richiedere gli abbonamenti per il parcheggio Molinari e le 'zone blu' inviando una e-mail all'indirizzo parcheggivallecrosia@delta-services.org oppure a deltaservices@pec.it. Tutte le e-mail inviate prima del 27 luglio saranno escluse e non verranno prese in considerazione al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità e pari opportunità a tutti i cittadini.

"Nelle comunicazioni e-mail inviate dovranno essere obbligatoriamente indicate le generalità del richiedente; l'indirizzo di residenza del richiedente; l'indicazione dell’eventuale interesse all’abbonamento per il parcheggio Molinari oppure per le altre aree di sosta a pagamento con strisce blu (con esclusione di via Aurelia)" - fa sapere Delta Service - "Per le richieste di abbonamento presentate da soggetti non residenti, bisogna specificare se il richiedente è titolare o dipendente di un’attività commerciale ubicata nel comune di Vallecrosia al Mare. Possono presentare domanda per l’assegnazione degli abbonamenti dei parcheggi 'zone blu' (esclusi il parking Molinari e via Aurelia) riservati ai residenti esclusivamente i cittadini in possesso di tutti i requisiti richiesti: essere residenti nel territorio di Vallecrosia Mare presso una delle vie indicate (via Cristoforo Colombo; via Col. Aprosio, lungomare Marconi zona ZTL, via Roma, nel tratto compreso tra via Aurelia e l’incrocio con via San Vincenzo; via Melvin Jones; solettone Nord; solettone Sud); non essere proprietari di un posto auto privato o di un box situato nel comune di Vallecrosia al Mare. Possono presentare domanda per l’assegnazione degli abbonamenti del parcheggio 'Molinari' (escluse le zone blu e via Aurelia) tutti i residenti a Vallecrosia al Mare presso una delle seguenti vie: via don Bosco parte bassa; via Col. Aprosio, lungomare Marconi zona ZTL, e coloro che non sono proprietari di un posto auto privato o di un box situato nel comune di Vallecrosia al Mare. Possono presentare, inoltre, domanda per l’assegnazione degli abbonamenti riservati ai non residenti tutti coloro che non sono proprietari di un posto auto privato o di un box sul territorio di Vallecrosia al Mare. Si precisa che, per le richieste di abbonamento presentate da soggetti non residenti, la condizione di titolare o dipendente di un’attività commerciale ubicata nel comune di Vallecrosia al Mare costituirà titolo di priorità ai fini dell’assegnazione degli abbonamenti disponibili. Tutte le richieste saranno inserite in una graduatoria redatta esclusivamente in ordine cronologico di arrivo delle e-mail, a partire dal 27 luglio. Si ribadisce che tutte le e-mail inviate prima del 27 luglio saranno escluse e non verranno prese in considerazione, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità e pari opportunità a tutti i cittadini. Una volta rientranti nell’aggiudicazione degli abbonamenti secondo la graduatoria, la Delta Service invierà via e-mail il modulo di contratto, che dovrà essere compilato e sottoscritto. Successivamente, l'abbonamento potrà essere ritirato presso la sala polivalente del comune di Vallecrosia al Mare giovedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 15 alle 18".

"Per il parcheggio Molinari, escluse zone blu e via Aurelia, vi sono disponibili 30 abbonamenti per i residenti al costo di 40 euro al mese mentre per i non residenti sono disponibili 20 abbonamenti al costo di 60 euro al mese" - specifica la Delta Service - "Per le zone blu, esclusi il parcheggio Molinari e via Aurelia, per i residenti sono disponibili 30 abbonamenti al costo di 240 euro annui con tariffa agevolata per gli over 67 a 200 euro annui. Per i commercianti e lavoratori delle attività di Vallecrosia Mare e i non residenti sono disponibili 20 abbonamenti al costo di 600 euro annui. Non è previsto alcun rilascio di abbonamenti per gli stalli di sosta ubicati lungo via Aurelia. Per tali aree la sosta rimane regolamentata esclusivamente mediante il pagamento della tariffa oraria tramite i parcometri presenti sul territorio. Tale scelta è stata adottata con l'obiettivo di garantire un adeguato turn over dei posti auto, favorendo la disponibilità di parcheggi a rotazione per cittadini e visitatori e consentendo agli utenti di trovare più facilmente un posto nelle immediate vicinanze delle attività commerciali, così da agevolare gli acquisti di breve durata e sostenere il commercio locale. Per il parcheggio Molinari è, inoltre, previsto un abbonamento notturno, valido nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 8, al costo di 20 euro mensili, riservato sia ai residenti sia ai non residenti. Gli interessati sono invitati a presentare la relativa richiesta tramite e-mail, indicando le medesime informazioni previste per le altre tipologie di abbonamento e specificando chiaramente nell’oggetto o nel testo della comunicazione che la richiesta riguarda l’abbonamento notturno per il parcheggio Molinari. Si invita la cittadinanza a rispettare le modalità e le tempistiche indicate al fine di consentire una corretta gestione delle richieste e l'assegnazione degli abbonamenti secondo i criteri stabiliti".