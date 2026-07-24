Confesercenti, parte anche in provincia di Imperia la raccolta firme per la legge sui negozi di vicinato e contro la desertificazione commerciale

È partita anche in provincia di Imperia la campagna di Confesercenti per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità". L'iniziativa, promossa da Confesercenti nazionale, punta a raccogliere 50mila firme entro il 25 novembre prossimo, traguardo necessario per portare il testo all'attenzione del Parlamento. La mobilitazione è già partita anche sul territorio imperiese, dove sono arrivati i primi sostegni da parte di diversi amministratori locali che hanno deciso di sottoscrivere la petizione.

Tra i primi firmatari figurano Mario Conio, sindaco di Taggia, Antonio Fimmanò, sindaco di Soldano, Fulvio Fellegara, vicesindaco di Sanremo, Giuseppe Trucchi, vicesindaco di Bordighera, Cristian Quesada, vicesindaco di Vallecrosia, oltre agli assessori Dumarte, Longobardi, Espedito e Negroni. La raccolta delle firme può essere effettuata sia in modalità digitale, attraverso SPID, CIE o CNS, sia su moduli cartacei. Lo slogan della campagna nazionale è "Diamo forza ai negozi sotto casa", un messaggio che richiama il valore sociale del commercio di prossimità, considerato da Confesercenti un presidio di relazioni, servizi, sicurezza urbana e qualità della vita.

Alla base della proposta c'è un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti. Secondo Confesercenti, nell'ultimo decennio in Italia hanno chiuso circa 140mila attività commerciali e oltre 1.100 Comuni sono rimasti senza neppure un negozio alimentare. Una tendenza che non riguarda più soltanto i piccoli centri, ma che inizia a interessare anche le città e le località turistiche, dove si registra una progressiva scomparsa dei negozi storici e delle attività di vicinato, con ricadute sulla vivibilità dei quartieri e dei centri storici.

"Quando chiude un negozio non scompare solo un'impresa – ha dichiarato il presidente provinciale Sergio Scibilia –, si spegne una luce sulla strada, viene meno un servizio e si indebolisce la vivibilità di un quartiere, di un centro storico, di una frazione o di un piccolo Comune. Per questo chiediamo ai sindaci di essere protagonisti di questa campagna". Sulla stessa linea anche il segretario provinciale Jacopo Lagorio, che ha ribadito come la proposta non rappresenti una contrapposizione al commercio online. "La nostra iniziativa non è contro l'e-commerce o contro l'innovazione – ha spiegato –, il punto è costruire regole più equilibrate. L'online, se non regolato, rischia di erodere progressivamente quel tessuto commerciale diffuso che per decenni ha garantito benessere, servizi e coesione alle nostre comunità. I negozi sotto casa pagano imposte sul territorio, assumono personale, investono nelle comunità e garantiscono servizi quotidiani. Non possiamo accettare che la competizione si giochi su condizioni strutturalmente sbilanciate".

Il progetto di legge prevede una serie di interventi per sostenere il commercio di prossimità, a partire dall'istituzione delle Zone economiche speciali di prossimità (ZESpro), aree individuate dalle Regioni e dalle Province autonome nelle quali potranno essere attivate misure fiscali, finanziarie e amministrative dedicate al mantenimento, al rilancio e all'apertura di nuove attività di vicinato. Il testo contempla inoltre un Piano nazionale contro la desertificazione commerciale, agevolazioni fiscali, strumenti di sostegno finanziario, semplificazioni amministrative, un fondo dedicato e l'istituzione di un Osservatorio nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Firmare questa proposta – ha concluso Scibilia – significa scegliere un modello di sviluppo più equilibrato e più vicino alle persone. Se vogliamo città vive, paesi serviti, centri storici attrattivi, quartieri più sicuri e comunità più coese, dobbiamo sostenere chi ogni giorno tiene aperta un'attività sul territorio". La proposta può essere sottoscritta online attraverso il portale del Ministero della Giustizia, accedendo con SPID, CIE o CNS dalla pagina dedicata alla campagna di Confesercenti.