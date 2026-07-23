Governance del Parco Alpi Liguri, il gruppo consiliare di minoranza a Pigna: "Il silenzio del Sindaco non tutela gli interessi del territorio"

"In un momento così importante per il futuro del parco, riteniamo che il Sindaco avrebbe dovuto intervenire con chiarezza per sostenere un principio che va oltre ogni appartenenza politica: garantire una rappresentanza equilibrata di tutti i territori che fanno parte dell'ente" - dice il gruppo consiliare di minoranza del comune di Pigna esprimendo rammarico per il silenzio del Sindaco in merito alla definizione della nuova governance dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri .

"Oggi, infatti, la governance del Parco risulta fortemente concentrata sul versante di levante mentre le Valli Nervia e Argentina rischiano di rimanere prive di un'adeguata rappresentanza nei luoghi in cui vengono assunte le decisioni più importanti. Una situazione che non può lasciare indifferenti chi ha la responsabilità di amministrare il secondo Comune del Parco per estensione territoriale" - mette in evidenza la minoranza - "Il comune di Pigna, con circa il 18% dell'intera superficie del parco, rappresenta una parte fondamentale dell'area protetta. Questo dato non deve essere letto come una rivendicazione di incarichi ma come un elemento oggettivo che impone di tutelare gli interessi di un territorio vasto, complesso e strategico sotto il profilo ambientale, economico e sociale".

"La presenza di una rappresentanza espressione delle valli Nervia e Argentina non risponde a logiche personali o politiche ma alla necessità di garantire che tutte le aree del parco possano contribuire alle scelte riguardanti la gestione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile, le attività produttive e le prospettive delle comunità locali" - afferma il gruppo di minoranza - "Proprio per questo riteniamo che il Sindaco avrebbe dovuto farsi promotore di questa istanza, facendo sentire con determinazione la voce del territorio. Il suo silenzio rappresenta un'occasione mancata per affermare il ruolo che Pigna e l'intero comprensorio rivestono all'interno dell'Ente Parco".