Stretta sui 'furbetti' di raccolta differenziata e terreni incolti, Bordighera aumenta controlli e sanzioni (Foto e video)

A Bordighera aumenteranno i controlli e le sanzioni, anche fino a raddoppiare, per abbandono e conferimento non corretto dei rifiuti. E' stata discussa e approvata all'unanimità, questa mattina, in commissione per gli Affari Generali e la Programmazione la modifica al regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 24 aprile 2014.

In Comune sono state presentate e approvate le modifiche che dovranno essere poi approvate durante il prossimo consiglio comunale in programma il 31 luglio. "Nonostante tutti i provvedimenti presi e gli incontri informativi fatti per sensibilizzare cittadini e proprietari di seconde case, le violazioni continuano con la stessa intensità. Abbiamo perciò deciso di incrementare le sanzioni. In caso di violazione di quanto disposto dall’articolo 13 bis sul conferimento dei rifiuti la sanzione per le utenze domestiche raddoppierà passando da 200 a 400 euro, per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile di impresa o ente la sanzione aumenterà da 250 a 400 euro mentre la sanzione per le utenze condominiali passerà da 300 a 500 euro" - svela il sindaco Vittorio Ingenito - "Per l'abbandono di inerti, pitture, estintori, pneumatici e materiale edile verrà prevista una specifica sanzione pari a 500 euro più l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro e la denuncia all’autorità giudiziaria come disposto dalla Legge 137/2023. Inoltre, le attività commerciali o artigianali che producono eccezionalmente quantità di carta o plastica tale da poter saturare i punti di raccolta dovranno conferire la stessa direttamente e gratuitamente al centro di raccolta sito in via Cornice dei due Golfi. La mancata ottemperanza comporterà una ammenda di 200 euro. L'obiettivo è andare a migliorare sempre più la raccolta differenziata per raggiungere le percentuali di differenziata migliori rispetto a oggi. In una riunione tecnica realizzata di recenti a volte non sono sufficienti due o tre giri per andare a svuotare i cestini. E' l'aspetto più delicato visto che i rifiuti abbandonati danno una brutta immagine della città. Noi per primi dobbiamo essere più attenti, tutti i cittadini devono prestare attenzione".

"Sarà modificato anche l’articolo 14 sugli obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate con l’aumento della sanzione amministrativa da 50 a 200 euro" - fa sapere l'assessore Giovanni Allavena - "I controlli della polizia locale saranno intensificati anche grazie all’utilizzo di telecamere e fototrappole. Se il proprietario non pulisce, dopo un tot di tempo stabilito dall'ordinanza, interviene il Comune ma il cittadino dovrà pagare una sanzione raddoppiata".

"A mio parere bisognerebbe aumentare ulteriormente le sanzioni per i terreni non puliti visto l'alto rischio di incendi in questo periodo dell'anno" - propone il consigliere comunale Mauro Bozzarrelli - "Sugli abbandoni, invece, si parla da tempo del monitoraggio delle aree di conferimento ma ad oggi non mi risulta che le aree più critiche siano monitorate".

"Grazie all'ultimo acquisto delle telecamere, reso possibile grazie al Pnrr, vi sarà un controllo più intensificato delle isole ecologiche. Al momento, infatti, ne sono coperte sette. Inoltre, usiamo anche le telecamere mobili" - fa sapere il comandante della polizia locale Attilio Satta - "Le nuove fototrappole sono molto più performanti rispetto a quelle di prima e utilizzano anche l'intelligenza artificiale. Fanno, in pratica, dei mini filmati, fino a due minuti, sono alimentate a energia solare a un prezzo di 300 euro. I nuovi mezzi di videosorveglianza, che saranno punti con quattro telecamere a punto, non li abbiamo scelti noi bisognerà, perciò, poi vedere l'impianto come sarà visto che il nostro impianto ha uno standard molto alto".

Si è parlato inoltre del rinnovo triennale della convenzione tra Comune e Provincia per l'attività extrascolastica nella palestra del 'Montale'. La pratica è stata votata all'unanimità.