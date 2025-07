Sportello unico edilizia e patrimonio: Bordighera approva due acquisizioni in via Coggiola (Foto)

Approvate all'unanimità in commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente a Bordighera due pratiche riguardanti lo sportello unico edilizia e patrimonio.

La prima discussa questa mattina riguardava l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico pedonale perpetuo sul terreno interessato dall’allargamento stradale di via Coggiola identificato al C.F. al foglio 6 censuario di Bordighera, particella 1318, in forza dell’atto unilaterale d’obbligo repertorio n. 54.328 – raccolta n. 31.554 del 20 luglio 2020.

La seconda, invece, si riferiva all'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico perpetuo sulle aree interessate dall’allargamento stradale di via Coggiola e sul marciapiede pubblico, identificate al C.T. al foglio 6, censuario di Bordighera, particella 1233, in forza della convenzione urbanistica, repertorio n. 2199 - raccolta n. 1876, del 28 luglio 2023.

"Sono due prese d'atto da parte del consiglio comunale sull'acquisizione di due terreni in via Coggiola" - viene spiegato durante la commissione - "Hanno preso dei terreni per costruire due case. Una si trova dopo l'Angst, una dopo l'acquedotto".

"In questi ultimi anni la Coggiola è stata ampliata il più possibile" - sottolinea il vicesindaco Marco Laganà.