Santo Stefano al Mare, visita dell’assessore regionale Lombardi nella nuova sede comunale

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi è stato in visita ufficiale, nella giornata odierna, nella nuova sede del Comune di Santo Stefano al Mare, dove ha incontrato il sindaco Marcello Pallini per un confronto sulle prospettive di sviluppo turistico del territorio.

Nel corso dell’incontro, svoltosi negli uffici comunali recentemente inaugurati, Lombardi ha innanzitutto espresso apprezzamento per la struttura che ospita l’amministrazione. «Ho fatto i complimenti al sindaco Pallini per la bellissima nuova sede del Comune – ha dichiarato l’assessore – che confina tra l’altro con la Cycling Riviera–Parco Costiero Riviera dei Fiori, la ciclabile che lo scorso anno, vincendo il “Green Road Award 2025 – l’Oscar Italiano del Cicloturismo”, ha contribuito a far conoscere la Liguria come regione fortemente votata all’outdoor».

Il colloquio è stato l’occasione per fare il punto sulle potenzialità turistiche di Santo Stefano al Mare e dell’intero comprensorio costiero. Lombardi e Pallini hanno condiviso una visione comune che punta su un modello di sviluppo capace di coniugare mare, qualità della vita e accoglienza, elementi che rendono il territorio particolarmente attrattivo per visitatori italiani e stranieri.

«Quello di oggi è stato un incontro molto utile – ha aggiunto Lombardi – sia per illustrare le strategie messe in campo dalla Regione sul turismo, sia per iniziare a costruire, a partire dagli eventi in programma a Santo Stefano nel 2026, una linea condivisa di valorizzazione coerente con la visione regionale».

Da parte sua, il sindaco Pallini ha ribadito l’importanza del dialogo con la Regione per rafforzare l’offerta turistica locale, puntando su infrastrutture sostenibili come la pista ciclabile, sulla promozione degli eventi e su un coordinamento più stretto tra istituzioni.

La visita si inserisce in un percorso più ampio di confronto tra Regione e Comuni costieri, finalizzato a costruire una strategia turistica integrata per l’intero Ponente ligure.