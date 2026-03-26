Abbattimento pini a Dolceacqua, l'Amministrazione comunale: "Scelta responsabile per garantire sicurezza pubblica"

"Siamo pienamente consapevoli del valore ambientale e faunistico degli alberi e condividiamo l’importanza della tutela della biodiversità. Tuttavia, nel caso specifico, ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui la sicurezza pubblica non poteva più essere garantita" - dice l'Amministrazione comunale di Dolceacqua in merito alle osservazioni sollevate da alcune associazioni ambientaliste riguardo all’abbattimento di alcuni pini presenti lungo un tratto pedonale del territorio comunale.

"I pini interessati, ormai di alto fusto, presentavano un apparato radicale che nel tempo ha più volte compromesso la pavimentazione del marciapiede, causando deformazioni e dislivelli pericolosi per i pedoni. Si tratta di un percorso particolarmente frequentato, anche da persone anziane dirette verso il cimitero, per le quali tali criticità rappresentano un rischio concreto" - fa chiarezza l’Amministrazione comunale - "Negli anni sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione per contenere il problema ma senza risultati risolutivi. La situazione è, quindi, divenuta insostenibile sotto il profilo della sicurezza e della fruibilità dello spazio pubblico".





"A questo si aggiunge la presenza di un quarto pino, situato su proprietà privata, che in passato ha già causato episodi di pericolo: in un’occasione, a seguito del passaggio di un camion, si è verificata la rottura di un ramo che è caduto sia sulla carreggiata sia sul marciapiede, evidenziando ulteriormente i rischi connessi a queste alberature" - sottolinea l'Amministrazione Gazzola - "Per queste ragioni, si è deciso di procedere con la sostituzione delle piante con essenze più idonee al contesto urbano, individuate nelle magnolie, che garantiscono comunque la presenza di verde pubblico ma con minore impatto sulle infrastrutture e maggiore sicurezza per i cittadini".





"Si sottolinea inoltre che, trattandosi di un intervento in ambito urbano e in centro abitato, la normativa vigente consente al Comune di procedere in tal senso.