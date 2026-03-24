Verde pubblico, potature e contenimento dei piccioni: interventi a Dolceacqua

Interventi sul verde pubblico, potature e contrasto alla presenza dei piccioni sono previsti, questa settimana, a Dolceacqua.

Il Comune effettuerà, infatti, alcuni interventi di manutenzione sul verde pubblico, in particolare sui platani presenti in piazza Garibaldi, piazza Mauro e Rondo'. "Gli interventi prevedono operazioni di alleggerimento e potatura delle piante; trattamenti fitosanitari per il contrasto agli insetti tipici della stagione estiva, in particolare tingide del platano (Corythucha ciliata) e processionaria, e interventi mirati al contenimento della presenza dei piccioni, con particolare attenzione all’area di piazza Garibaldi" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "La potatura dei platani in piazza Garibaldi sarà effettuata nelle giornate di mercoledì e giovedì, pertanto, il mercato sarà temporaneamente spostato in piazza Mauro".

"Parallelamente, verrà effettuato anche il taglio di tre pini che stanno creando situazioni di pericolo lungo la strada provinciale davanti al Comune" - svela l'Amministrazione comunale - "Gli alberi rimossi saranno sostituiti con la messa a dimora di sette magnolie, più idonee al contesto urbano e maggiormente sicure".