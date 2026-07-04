Bordighera, secondo avviso di garanzia al neo sindaco Marzia Baldassarre: 'caso gazebo', indagine per presunto peculato

Il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, ha ricevuto un secondo avviso di garanzia, distinto da quello notificato nelle scorse settimane per una vicenda legata alla sua attività di avvocato. La notizia è stata anticipata, questa mattina, dai quotidiani La Stampa e Il Secolo XiX. La nuova indagine, avviata dalla Procura di Imperia, riguarda il periodo in cui ricopriva l’incarico di assessore nell’amministrazione guidata da Vittorio Ingenito. L’ipotesi di reato contestata è peculato d’uso e si riferisce al presunto impiego di mezzi e attrezzature comunali per l’allestimento di un gazebo di Forza Italia destinato a un’iniziativa politica.

Secondo gli accertamenti, sarebbero stati utilizzati un gazebo, alcune sedie e un furgone di proprietà del Comune. La vicenda aveva già avuto conseguenze sul piano politico, portando alla revoca delle deleghe a Baldassarre e contribuendo alla crisi della maggioranza che culminò con lo scioglimento anticipato del consiglio comunale e il ritorno alle urne. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Maria Paola Marrali, è nata da un esposto presentato dall’allora sindaco Ingenito dopo un’istruttoria interna che avrebbe evidenziato il coinvolgimento dell’ex assessore nell’organizzazione logistica dell’iniziativa.

Contestualmente è stata archiviata la denuncia per diffamazione presentata da Baldassarre nei confronti di Ingenito. Per questa nuova vicenda il sindaco Baldassarre sarà assistita dall’avvocato Alessandro Moroni.