Sanremo, al via la prima stagione teatrale del nuovo Cda: Ezio Greggio inaugura il cartellone del Casinò

Da Ezio Greggio a Massimo Popolizio, da Stefano Fresi a Rocío Muñoz Morales, fino a Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Sono solo alcuni dei protagonisti della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, la prima firmata dal nuovo Consiglio di Amministrazione. Otto appuntamenti che accompagneranno il pubblico da ottobre a maggio, confermando la linea di qualità che caratterizza la rassegna.

L’esordio sarà il 31 ottobre con Ezio Greggio e “Una vita sullo schermo”. A novembre sarà la volta di Stefano Fresi con “Diogene”, mentre a gennaio arriveranno Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con “Indovina chi viene a cena”. In febbraio Giampaolo Morelli proporrà “Le scomode verità e tre storie vere”, seguito a marzo da Max Pisu e Chiara Salerno con il classico “Sarto per signora”. Ad aprile sul palco Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta con “Contrazioni Pericolose”. A chiudere la rassegna, a maggio, due appuntamenti di rilievo: Massimo Popolizio con “Furore” e infine “Le nostre donne” interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

A sottolineare il valore della stagione sono stati i vertici del Casinò, che hanno voluto ribadire anche un aspetto concreto: nonostante il cartellone ricco di nomi e proposte, i prezzi dei biglietti non subiranno aumenti. Platea primo settore a 25 euro, secondo settore a 20 euro e galleria a 15 euro, con abbonamenti che partono da 90 euro per sette spettacoli in galleria fino ai 180 euro per otto ingressi in platea primo settore. Sono previste agevolazioni per studenti, associazioni e persone fragili.

“Il Teatro dell’Opera del Casinò ospita con la stagione teatrale alcuni dei grandi interpreti del teatro contemporaneo, testi che il pubblico potrà apprezzare nelle più originali interpretazioni. Una stagione che riprende la tradizione del grande teatro che da sempre caratterizza l’offerta di intrattenimento del Casinò, mantenendo come filo conduttore la qualità dei testi e la professionalità dei protagonisti. In linea con le precedenti stagioni sono stati mantenuti i prezzi sia dei posti singoli che degli abbonamenti cercando di favorire la più ampia partecipazione”, ha spiegato il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco.

Lo stesso Di Meco ha aggiunto: “I rapporti con il Comune di Sanremo sono sempre più stretti. Lo abbiamo visto con i Martedì Letterari a Pian di Nave, che molto probabilmente riproporremo. Abbiamo la responsabilità di diffondere quello che creiamo nei confronti della cittadinanza. L’unico teatro comunale è il nostro e dobbiamo utilizzarlo al meglio. Ospitiamo ogni iniziativa che ci viene proposta, ma ne produciamo anche noi, in questo caso ospitando una rassegna teatrale insieme al Comune”.

Sulla stessa linea anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Abbiamo dato un esempio virtuoso di sinergia. Con il Festival stiamo cercando di valorizzare il Casinò e dargli il giusto peso che merita in quel periodo. La rassegna è forte e aumenta l’attrattività della città. Il Casinò deve tornare ad essere epicentro, una risorsa turistica. La sinergia tra loro e il Comune è molto forte”.