Sanremo e Montecarlo, pronta la collaborazione con il Film Festival di Ezio Greggio: premiazione al Casinò e red carpet

Un ponte tra Sanremo e Montecarlo all’insegna del cinema e dello spettacolo. È quanto annunciato dal presidente del Casinò di Sanremo, Giuseppe Di Meco, e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che hanno confermato una nuova collaborazione con Ezio Greggio, presidente del Montecarlo Film Festival, rassegna internazionale dedicata alla commedia.

Il progetto prevede un doppio appuntamento di prestigio: durante il festival monegasco, infatti, una delle giornate più attese sarà ospitata al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, con tanto di red carpet, cerimonia di premiazione e cena di gala. Successivamente, sarà Sanremo a ricambiare l’ospitalità con una partecipazione ufficiale a Montecarlo, rafforzando un legame che si annuncia stabile e continuativo.

Ezio Greggio, volto storico del cinema e della televisione, oltre che presidente del festival, diventa così il punto di raccordo di questa nuova sinergia, che conferma la volontà del Casinò e del Comune di valorizzare il teatro cittadino come epicentro culturale e turistico, aprendolo a iniziative di respiro internazionale.

“Abbiamo rapporti sempre più stretti con il Comune – ha ribadito Di Meco – e questo progetto ne è un esempio. L’unico teatro comunale della città è il nostro e dobbiamo utilizzarlo al meglio, sia per ospitare manifestazioni, sia per produrne di nuove insieme alle istituzioni”.

Un concetto rilanciato dall’assessore Sindoni, che ha sottolineato come “la sinergia tra Casinò e amministrazione comunale stia crescendo di anno in anno. Sanremo deve tornare ad essere epicentro culturale e turistico, e un evento legato al Montecarlo Film Festival va esattamente in questa direzione”.

La collaborazione, che prenderà forma già dalla prossima edizione del festival, porta con sé un obiettivo chiaro: far dialogare due piazze internazionali e complementari come Sanremo e Montecarlo, offrendo nuove occasioni di visibilità e attrattiva per entrambe le città.