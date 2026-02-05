Speciale Tex a Vallecrosia, Frederic Volante ospite d'onore a "Incontri con gli autori" (Foto)

Frederic Volante sarà l'ospite d'onore della rassegna "Incontri con gli autori - Appuntamenti di letteratura e dintorni". L'evento si svolgerà domenica 8 febbraio alle 17 nella biblioteca civica “Andrea Doria”, di fianco alle scuole e di fronte al supermercato Conad, a Vallecrosia.

Un appuntamento speciale dedicato agli amanti del fumetto e della letteratura che permetterà di approfondire il mondo di Tex e confrontarsi direttamente con chi gli dà vita. Il moderatore dell'incontro, a ingresso libero, sarà Diego Marangon che dialogherà con l'autore. Sarà, inoltre, presente un bookstore dove sarà possibile acquistare volumi e farseli firmare. L'evento è proposto dall'associazione culturale il Ponte in collaborazione con Per un pugno di dadi, Liber Theatrum e la libreria Pellegrino e con il patrocinio del Comune.

Frederic Volante, nato a Etterbeek in Belgio il 19 ottobre 1975, si trasferisce in Italia dove si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Imperia e viene avviato alla carriera fumettistica da Bruno Ramella. La sua crescita professionale avviene, infatti, nello studio di Bruno Ramella. Esordisce nel mondo dei fumetti con Nick Raider 159 (“Nessuna pietà“, testi di Piero Fissore), pubblicato nel 2001. Dopo aver disegnato altri due albi della collana, passa nella squadra di Magico Vento dove, in veste di inchiostratore, collabora alla realizzazione dei numeri 88, 93, 96, 99, 103, 109 e 116 su matite di Ramella, Stefano Biglia, Luigi Copello, Giovanni Talami e Giuseppe Barbati. Per il mercato franco belga pubblica, per Grand Angle (Bamboo), “Shahidas“, serie in due albi, su testi di Laurent Galandon, e “Les Z“ su testi di Richard Malka. Successivamente lavora su Lukas, la nuova serie creata da Michele Medda e Michele Benevento, in edicola dal marzo 2014. Nel 2018 realizza per Marina militare italiana due racconti pubblicati sul "Notiziario della Marina" per i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, "Luigi Rizzo: ricordati di osare sempre" e "Affondate la Viribus Unitis" sull'impresa di Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci. La collaborazione culmina con la realizzazione in occasione dei 90 anni della nave scuola Amerigo Vespucci del volume "Come Dei nella tempesta" edito dalla Marina Militare Italiana e pubblicato nel 2022. Sul Color TEX numero 22 vede il suo esordio sulla serie con l'episodio intitolato "Il professionista" su testi di Moreno Burattini. Nel 2024 pubblica su testi di Antonio Zamberletti TEX 765 Bis - "Un covo di vigliacchi". Nel 2025 con l'editore Plein Vent pubblica il fumetto ufficiale del santuario di Lourdes intitolato "Lourdes, une histoire millénaire" con la collaborazione del popolare giornalista francese Stéphane Bern e su sceneggiatura di Yvon Bertorello e Eric Stoffel.