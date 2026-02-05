Festival di Sanremo 2026, scattano le modifiche alla viabilità: divieti e aree riservate tra corso Nazario Sauro e piazzale Dapporto

In vista delle manifestazioni collaterali alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio, il Comune di Sanremo ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in alcune zone strategiche della città. Anche nella zona portuale e sui lungomare verranno introdotti divieti di sosta, limitazioni al transito e aree riservate ai mezzi tecnici e organizzativi necessari allo svolgimento degli eventi collegati al Festival, che richiameranno un notevole afflusso di pubblico.

Nel dettaglio, in corso Nazario Sauro scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in direzione levante, dal 5 febbraio all’8 marzo 2026. L’area sarà riservata ai veicoli del Consorzio Gruppo Eventi al servizio della manifestazione. In corso Trento Trieste, sul lato mare in corrispondenza della spiaggia dell’Arenella, una porzione di stalli a pagamento sarà interdetta alla sosta dal 6 febbraio al 14 marzo 2026 per consentire l’occupazione del suolo da parte dei mezzi tecnici a supporto delle trasmissioni televisive. Restrizioni anche in piazzale Carlo Dapporto, dove sul lato ponente sarà vietato transito e sosta negli stessi giorni, con l’istituzione di un’area destinata alla realizzazione del “Villaggio Radio”. Resterà comunque garantito l’accesso al parcheggio a pagamento di lungomare Italo Calvino attraverso un percorso delimitato.

Le modifiche saranno segnalate con apposita segnaletica mobile e presidiate dagli agenti della Polizia Municipale. Per i trasgressori sono previste sanzioni e la rimozione dei veicoli in divieto, come previsto dal Codice della Strada