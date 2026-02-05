A Sanremo nasce 'Casa Vessicchio': uno spazio creativo dedicato all’arte, alla formazione e ai giovani talenti

Dal 23 al 28 febbraio a Sanremo (Imperia), in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, diventa realtà CASA VESSICCHIO (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro PEPPE VESSICCHIO e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

In accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa.

Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

Durante la settimana sanremese Casa Vessicchio ospiterà diversi format, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, e un ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria, anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

Il progetto Casa Vessicchio è ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la Famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Progetto grafico a cura di Bros Creative Studio.