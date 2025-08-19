Sanremo, una settimana di fuoco: il 12 agosto giornata da bollino rosso, 17 ore di disagio e picchi di “molto caldo”

Ferragosto a Sanremo è stato segnato dal caldo intenso e dall’umidità elevata. Secondo i dati ARPAL Liguria, nella settimana compresa tra il 12 e il 18 agosto la città dei Fiori ha registrato diversi giorni di disagio fisiologico da caldo, con condizioni particolarmente difficili soprattutto nella prima parte del periodo.

Il giorno più critico è stato martedì 12 agosto, quando in città si sono contate 17 ore di disagio fisiologico e addirittura un’ora di “disagio per molto caldo”, la fascia più severa della scala utilizzata da ARPAL per valutare l’impatto delle temperature sulla salute. Una situazione che ha reso le ore centrali della giornata particolarmente pesanti per anziani, bambini e persone fragili.

Anche nei due giorni successivi il termometro è rimasto alto: il 13 agosto si sono registrate 19 ore di disagio, il dato più esteso dell’intera settimana, mentre il 14 agosto le ore di disagio sono state 15. Una condizione che ha accompagnato turisti e residenti fino alla vigilia di Ferragosto.

Dal 15 al 17 agosto si è assistito a un lento miglioramento, pur con valori ancora elevati: le ore di disagio giornaliere si sono assestate tra le 10 e le 13. Solo a partire dal 18 agosto la situazione è tornata più vivibile, con gran parte della giornata trascorsa senza disagio fisiologico, segnale di un calo delle temperature e dell’umidità.

Il caldo opprimente ha avuto un riflesso immediato anche sulla vita balneare: nei giorni centrali della settimana le spiagge di Sanremo sono state letteralmente prese d’assalto, con un numero di persone in acqua superiore a quelle rimaste sotto gli ombrelloni. Tra tuffi, giochi e lunghe nuotate, ognuno ha cercato di rinfrescarsi come ha potuto, trasformando il mare in un rifugio naturale contro l’afa.

Questi dati confermano come l’ondata di caldo sub-tropicale che ha interessato la Liguria nella settimana di Ferragosto abbia inciso in maniera significativa anche sulla Riviera dei Fiori, con giornate che hanno messo a dura prova la popolazione e i numerosi turisti presenti in città.