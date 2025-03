Sanremo: in centro, e non solo, è una 'giungla' per parcheggiare: "Paghiamo 450 euro l'anno e non ci sono neanche quelli rosa"

Sanremo è una città per neo genitori? A questa domanda purtroppo ad oggi non c'è una risposta. Arrivano quotidianamente infatti, alla nostra redazione segnalazioni e denunce, persino richieste di "intercessione" con il Comune affinchè si trovi una soluzione per i cosiddetti 'parcheggi rosa', ossia gli stalli dedicati alle donne in gravidanza oppure per chi ha avuto da poco un bambino e quindi necessita di un sorta di agevolazione per permettere di spostarsi con passeggini, carrozzine, e soprattutto arrivare senza difficoltà alle principali zone commerciali, e non solo, della città dei fiori.

Solo a novembre abbiamo pubblicato, l'ennesimo, appello per la creazione di ulteriori posti auto, ma al momento la situazione è rimasta immutata. A ciò si aggiunge la mancata creazione di altri stalli nelle 'strisce blu'. Oggi ad esempio una nostra lettrice, futura mamma, ci evidenzia come pur pagando per parcheggiare negli stalli nei pressi dell'Ariston, ben 450 euro all'anno al Comune, non si trovi mai posto per l'auto. "Sono incinta e i parcheggi sono sempre meno", tuona alla nostra redazione. "I lavori in corso Raimodo hanno ridotto i posti, per non parlare poi ei lavori in corso Trento e Trieste, parcheggi che non si trovano o addirittura sono chiusi. I parcheggi 'rosa'?, si chiede la donna "se ne parla solo in campagna elettorale!", chiosa. Come darle torto.

La futura mamma, però propone una soluzione. "Visto i lavori, perché non lasciare la zona di Via Salvo D'Acquisto fruibile come avvenuto per il Festival ? Cosa succederà per i Carri Fioriti?", a queste domande speriamo arrivino presto risposte. Nel frattempo resta un po' di delusione. Al momento l'unico che potrebbe intervenire è ovviamente il Comune. Proprio alla nostra testata il vicesindaco Fellegara ha confermato la volontà dell'amministrazione, dichiarando che l'attuale macchina comunale è al lavoro per dare seguito alle promesse fatte in campagna elettorale:.

“Quello dei parcheggi rosa è un tema molto sentito, dichiarò. Ci stiamo lavorando e continueremo nei prossimi giorni e settimane: si tratta di una linea d'indirizzo e faremo in modo di portarla avanti”. L’adozione di questa misura potrebbe facilitare gli spostamenti quotidiani per le mamme, spesso costrette a lunghe ricerche di parcheggio tra visite pediatriche e altre commissioni. La speranza è che questa proposta, già annunciata in campagna elettorale, trovi ora un’attuazione concreta per rispondere a un’esigenza reale della comunità".