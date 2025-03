M5S: “A Sanremo parcheggi rosa per donne in gravidanza e neo-genitori ancora un miraggio, l’amministrazione mantenga le promesse”

“In ogni periodo dell’anno il problema parcheggi a Sanremo è evidente, e risulta ancora più gravoso per le mamme lavoratrici in dolce attesa o le neo-mamme e i neo-papà che sono costretti a spostarsi in auto con i neonati per le visite pre e post natali, e per le commissioni”.

Interviene in questo modo, anche dopo l’articolo pubblicato dal nostro giornale nei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle di Sanremo, in relazione all’assenza di parcheggi rosa nella città dei fiori. “In occasione dei prossimi carri fioriti ci sarà un nuovo momento di congestione – proseguono in pentastellati - e la questione posti auto diventerà oltremodo complessa con l’avvicinarsi delle feste pasquali e poi per tutta la stagione estiva, per cui occorre un cambio di marcia immediato su questo tema. I ‘parcheggi rosa’ riservati a gestanti o neo-genitori a Sanremo sono in pratica inesistenti e la scelta politica di non consentire la sosta gratuita non rispetta le promesse elettorali di ‘sostegno alla famiglia’ del Sindaco Mager, promesse peraltro annunciate anche dall’opposizione”.

“Basterebbe realizzare il più volte annunciato pass rosa gratuito – va avanti il M5S - legato alla targa di un solo mezzo di trasporto per nucleo familiare residente, per permettere una sosta temporanea gratuita in ogni periodo dell’anno, e disegnare ‘in rosa’ alcuni stalli nei pressi di luoghi consoni (ad esempio accanto agli ambulatori, nei pressi degli uffici pubblici, scuole, ecc..). In altri Comuni della provincia di Imperia già ci sono iniziative in tal senso, occorre applicarle anche a Sanremo. Il parcheggio interrato di Piazza Eroi a nostro avviso creerà disagio anche il giorno che sarà completato poiché dirotterà nel cuore della città tutte le auto in cerca di un posto in un parcheggio che sarà perennemente completo”.

“Chiediamo all’Amministrazione di escogitare in anticipo – terminano i pentastellati - oggi, nuove soluzioni al problema, soprattutto nelle zone periferiche a levante e ponente per massimizzare l’uso della pista ciclabile e alleggerire il centro città. Sul lato trasporto pubblico sarebbe auspicabile una spinta da parte del Comune nei confronti di RT per il miglioramento del servizio di trasporto, che se fosse più capillare ed efficiente migliorerebbe il traffico. Le famiglie attendono, nel frattempo i figli nati in campagna elettorale hanno già compiuto un anno”.