Incontro lampo tra Mager e Scajola: assenza al consiglio provinciale e nessun confronto sul vice presidente (Foto)

Venti minuti di incontro con pochi temi sul tavolo, se non l’assenza per precedenti impegni presi, da parte del sindaco di Sanremo al prossimo consiglio provinciale convocato per il 30 dicembre. Si sono visti questa mattina intorno alle 13 i sindaci di Sanremo e Imperia, Alessandro Mager e Claudio Scajola.

All’uscita poche parole da entrambi, anche se in molti pensavano che l’incontro sarebbe stato interessato dalla decisione che sarà presa per la carica da vice Presidente della provincia. Nelle scorse settimane, nel corso della campagna elettorale per l’amministrazione di secondo livello, da più parti si è parlato della possibilità che la carica fosse affidata al primo cittadino matuziano. In molti, dopo il voto e l’exploit raggiunto dal sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, hanno ipotizzato per quest’ultimo la carica subito dietro il presidente Claudio Scajola.

“Da 35 anni ci conosciamo con Mager – ha detto Scajola – abbiamo solo parlato di quale potrà essere il suo impegno in seno al parlamento locale, ma nulla di più”.

Secondo quanto affermato dai due, si sarebbe trattato di un veloce colloquio che non ha trattato l’argomento anche se risulta difficile, proprio per l’assenza forzata di Mager il prossimo 30 dicembre. Nel corso della prima assise del nuovo corso in provincia, al momento l’ordine del giorno vede la presa d’atto degli eletti e l’immediata surroga del consigliere Marzia Baldassarre, automaticamente decaduta dopo lo scioglimento forzato del parlamentino di Bordighera.