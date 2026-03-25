Ospedaletti: porto, il Consiglio revoca il progetto 2023 e valuta una nuova proposta mentre nasce il 'Notiziario dell'Amministrazione'

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, il Consiglio Comunale di Ospedaletti è stato convocato per domani sera alle 19 con un ordine del giorno centrato su un tema strategico per il territorio: il futuro del nuovo porto turistico. Tra i punti principali spicca la revoca della deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2023, con cui era stata approvata la fattibilità e l’interesse pubblico della precedente proposta progettuale. Con questa decisione, l’Amministrazione sancisce anche il decadimento del promotore originario, rappresentato dal raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da Nuovo Porto di Ospedaletti S.r.l.

Contestualmente, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sulla valutazione di una nuova proposta, presentata dalla società Marina di Talao S.p.A., sempre nell’ambito della finanza di progetto. Il nuovo iter si inserisce nel quadro aggiornato della normativa, con riferimento al decreto legislativo 36/2023, e prevede progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’infrastruttura. L’eventuale approvazione comporterà anche il conseguente adeguamento degli strumenti programmatori comunali. Accanto ai temi amministrativi, il Comune annuncia una novità sul fronte della comunicazione istituzionale: è infatti disponibile sul sito ufficiale il “Notiziario dell’Amministrazione”, uno spazio informativo pensato per aggiornare i cittadini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e il rapporto con la comunità: “un notiziario dedicato all’informazione che l’Amministrazione Pubblica vuole offrire ai propri cittadini”, con contenuti mirati a chiarire le principali questioni e rispondere ai dubbi più frequenti. Il nuovo servizio si propone anche di contrastare la diffusione di informazioni inesatte, spesso presenti sui social, offrendo una fonte ufficiale e verificata: “fare chiarezza e rispondere alle domande più ricorrenti” diventa così uno degli impegni centrali dell’Amministrazione.

Una seduta, dunque, che si preannuncia cruciale sia per il futuro del porto turistico sia per il rafforzamento della comunicazione istituzionale verso i cittadini.