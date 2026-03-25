Ventimiglia, il sindaco Di Muro prende le distanze dal post dell’assessore Calcopietro: “Serve maggiore equilibrio”

Il sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, interviene sulle notizie apparse ieri sulla stampa riguardo alle dichiarazioni dell’assessore al Turismo Serena Calcopietro, diffuse tramite una storia Instagram dopo il risultato del voto referendario.

«Non condivido quanto espresso dall'assessore Calcopietro tramite la pubblicazione di una storia Instagram, decisamente offensiva, da cui prendo le distanze a titolo personale ma anche a nome dell’Amministrazione che rappresento», afferma il sindaco. «Come già detto, rispetto l’esito del referendum e rispetto chi è andato a votare, per il Sì o per il No allo stesso modo, pur avendo una mia opinione politica ben definita».

Di Muro chiarisce di non voler assumere il ruolo di censore: «Non mi compete insegnare regole di comportamento, ma ho il dovere, da sindaco, di richiamare i miei collaboratori più stretti – gli assessori della giunta – a un maggiore equilibrio. Se è vero che ogni cittadino può esprimere la propria opinione, purché senza insultare chi la pensa diversamente, è altrettanto auspicabile che chi ricopre una carica pubblica mantenga un atteggiamento adeguato al ruolo, perché ne va dell’immagine dell’Amministrazione e della città».

Il primo cittadino apprezza le scuse arrivate dall’assessore: «Sono giunte con celerità, segno di comprensione e maturità. Da parte mia nessuna difesa d’ufficio: già in passato episodi esterni all’attività amministrativa hanno creato tensioni interne all’ente. Situazioni che distolgono tempo ed energie dal compito che ci è stato affidato dai cittadini: governare la città».

Di Muro ricorda che Ventimiglia sta attraversando una fase cruciale: «La città è in crescita e sviluppo: abbiamo ottenuto finanziamenti importanti da trasformare in cantieri, alcuni già avviati; sono in corso procedure urbanistiche, gare e atti che richiedono attenzione costante. Non ci si può distrarre, soprattutto ora».

Il sindaco conclude con un riferimento diretto alle deleghe dell’assessore Calcopietro: «C’è bisogno di un rinnovato impegno, in particolare su turismo e manifestazioni, ambiti sui quali ho aspettative ben maggiori rispetto a quanto visto finora».