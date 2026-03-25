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Politica | 25 marzo 2026, 08:36

Ventimiglia, il Comitato per il No chiede le dimissioni dell’assessore Calcopietro dopo le frasi contro elettori e magistrati

Dura presa di posizione della società civile: “Parole offensive e lesive della fiducia nelle istituzioni”

Ventimiglia, il Comitato per il No chiede le dimissioni dell’assessore Calcopietro dopo le frasi contro elettori e magistrati

A Ventimiglia si accende lo scontro politico dopo le dichiarazioni attribuite all’assessore Serena Calcopietro, finite al centro di un duro comunicato del Comitato intemelio per il No – società civile. Nel documento, il Comitato esprime una “ferma condanna” per il rilancio, da parte dell’esponente dell’amministrazione comunale, di un contenuto contenente espressioni ritenute gravemente offensive. In particolare, viene contestato il riferimento a “idioti spaventati”, giudicato come chiaramente rivolto ai cittadini che hanno votato No al referendum.

Secondo il Comitato, si tratta di cittadini che hanno esercitato un diritto garantito dalla Costituzione, compiendo una scelta libera e legittima. Per questo, la vicenda non viene considerata una semplice caduta di stile, ma una presa di posizione che incide sul rispetto istituzionale, arrivando – si legge – a delegittimare una parte dell’elettorato. Ulteriore elemento di criticità riguarda le parole rivolte alla magistratura, definita “corrotta”. Un’affermazione che, secondo i firmatari, ha ricadute dirette sulla fiducia verso uno dei pilastri dello Stato di diritto.

Nel comunicato si ribadisce che il confronto tra posizioni diverse è un elemento fondamentale della democrazia, ma che questo non può trasformarsi in offesa o delegittimazione. Chi ricopre incarichi pubblici, sottolinea il Comitato, è tenuto a mantenere un linguaggio improntato a correttezza, equilibrio e rispetto. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato chiede formalmente le dimissioni dell’assessore Calcopietro, evidenziando come il rispetto delle istituzioni e dei cittadini rappresenti un presupposto imprescindibile della convivenza democratica.

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