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Politica | 25 marzo 2026, 11:36

Ventimiglia, il coordinamento intemelio di SI-AVS: "Le esternazioni pubbliche della Calcopietro sono di una gravità inaudita"

"Dopo le molte contestazioni e le numerose rimostranze per tale inaccettabile condotta, l’assessore avrebbe dovuto immediatamente dimettersi"

Ventimiglia, il coordinamento intemelio di SI-AVS: &quot;Le esternazioni pubbliche della Calcopietro sono di una gravità inaudita&quot;

"Le esternazioni pubbliche dell’assessore del comune di Ventimiglia Serena Calcopietro, rappresentante del partito Fratelli d’Italia, sono di una gravità inaudita" - dice il coordinamento intemelio di SI-AVS commentando il post pubblicato dall'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro sui social riguardate l'esito del referendum sulla giustizia.

"Definire gli elettori ventimigliesi del NO al referendum costituzionale 'retrogradi' e 'idioti' e i 'magistrati di sinistra corrotti' è intollerabile per chi riveste una carica istituzionale" - sottolinea - "Dopo le molte contestazioni e le numerose rimostranze per tale inaccettabile condotta, l’assessore avrebbe dovuto immediatamente dimettersi".

"L’aver chiesto scusa alla cittadinanza peraltro molto tardivamente, senza trarne le dovute conseguenze con le contestuali dimissioni dal suo incarico, rende la sua resipiscenza chiaramente apparente e un contenitore di lacrime di coccodrillo" - afferma - "Tutto ciò chiama in causa il silenzio assordante del sindaco che, anziché revocare immediatamente le deleghe alla Calcopietro, continua a mantenere la testa sotto la sabbia come lo struzzo, rendendosi di fatto complice delle inammissibili dichiarazioni della sua assessora".

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Elisa Colli

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