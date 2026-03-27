Ventimiglia, il 'caso Calcopietro' crea tensione in Comune: maggioranza sull’orlo della rottura

Tensione alle stelle in Comune a Ventimiglia. Prosegue, senza una sintesi, il confronto interno alla maggioranza dopo il vertice avvenuto ieri sera, convocato in seguito alle polemiche che hanno coinvolto l'assessore Serena Calcopietro per una storia pubblicata sul suo profilo social riguardante l'esito del referendum giustizia.
Secondo alcune indiscrezioni, Fratelli d’Italia riterrebbe chiusa la vicenda che ha riguardato l'assessore Serena Calcopietro dopo le scuse già espresse pubblicamente. FdI resterebbe, dunque, fermo sulla linea della non disponibilità a un passo indietro dell’assessore Calcopietro nonostante continui a crescere la pressione dell’opinione pubblica.
Tra i corridoi del municipio, però, si ragiona anche sugli effetti di una possibile rottura: un’eventuale uscita di Fratelli d’Italia comporterebbe il venir meno del sostegno politico anche agli altri rappresentanti di Giunta, a partire dall’assessore Adriano Catalano, il quale vedrebbe sfumare il lavoro svolto negli ultimi anni, rischiando di lasciare in sospeso pratiche importanti, come il Waterfront.
Secondo alcune ricostruzioni, tuttavia, la continuità amministrativa non verrebbe automaticamente compromessa, poiché la maggioranza consiliare resterebbe in equilibrio, seppur con un margine minimo a favore del sindaco. Resta ora da capire se nelle prossime ore emergerà una soluzione politica o se il confronto si sposterà direttamente in aula consiliare lunedì, con la discussione della mozione di sfiducia presentata dalla minoranza.