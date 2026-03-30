Dimissioni assessore Calcopietro, il Comitato per il No: “Segnale di rispetto e svolta nel dibattito pubblico cittadino”

Il Comitato per il No prende atto delle dimissioni dell’assessora Serena Calcopietro, definendole un passaggio necessario per il ripristino del rispetto istituzionale. La decisione arriva dopo dichiarazioni considerate oltre il limite del confronto pubblico. Secondo il Comitato, si tratta di “una decisione che va nella direzione del ripristino del rispetto dovuto alle istituzioni, ai cittadini e alla magistratura”. Ma il significato dell’episodio, si legge nel comunicato, va oltre il singolo caso. Le dimissioni rappresentano infatti il segnale di un cambiamento più profondo nel clima politico e civico della città.

Determinante, in questo senso, è stata la partecipazione della società civile, rafforzata anche dal recente voto referendario. Un coinvolgimento che ha dimostrato come esista “una comunità vigile, consapevole e pronta a farsi sentire” quando vengono messi in discussione principi fondamentali. Tra questi, il Comitato richiama con forza il rispetto delle istituzioni e la dignità del confronto democratico, definiti valori non negoziabili. Nel comunicato si sottolinea inoltre come chi ricopre incarichi pubblici debba esercitarli con responsabilità, misura e rispetto verso tutti i cittadini.

Il Comitato per il No annuncia infine che continuerà a vigilare affinché questi standard vengano mantenuti, ribadendo la convinzione che “la qualità della vita democratica di una città passi anche, e soprattutto, dal livello del suo dibattito pubblico e dalla partecipazione attiva dei cittadini”.