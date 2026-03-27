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Politica | 27 marzo 2026, 11:33

Ventimiglia, vertice di maggioranza sul caso Calcopietro: il sindaco Di Muro riferirà in Consiglio lunedì

Riunione con capigruppo e segretari dei partiti: in corso valutazioni politiche e amministrative

Ventimiglia, vertice di maggioranza sul caso Calcopietro: il sindaco Di Muro riferirà in Consiglio lunedì

Si è svolto ieri sera, presso l’Ufficio del Sindaco Flavio Di Muro, un vertice di maggioranza dedicato all’approfondimento della vicenda relativa all’Assessore Serena Calcopietro. All’incontro hanno preso parte i capigruppo e i segretari dei partiti di maggioranza, tra cui i consiglieri Simone Bertolucci (Lega), Gabriele Amarella (Forza Italia), Franco Ventrella (Forza Italia), Enzo Di Marco (Fratelli d’Italia), Matteo Ambesi (Torna Grande Ventimiglia) e Roberto Parodi (Frontalieri). Presente anche il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Ino Isnardi.

Durante il confronto sono state avviate le necessarie riflessioni sul piano politico e amministrativo, in relazione alla situazione in corso. “Sono in corso le necessarie riflessioni dal punto di vista politico ed amministrativo”, si legge nella nota diffusa al termine della riunione. Il sindaco Di Muro riferirà sugli sviluppi della vicenda nel prossimo Consiglio comunale, già convocato per lunedì prossimo alle 19, sede istituzionale deputata alla trattazione del caso.

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Carlo Alessi

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