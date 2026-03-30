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Politica | 30 marzo 2026, 07:14

Ventimiglia, nuova riunione sul 'caso Calcopietro': volano gli stracci in maggioranza

Cresce la tensione in Comune. Sarà cruciale il confronto in aula consiliare

Ventimiglia, nuova riunione sul 'caso Calcopietro': volano gli stracci in maggioranza

Volano gli stracci in maggioranza a Ventimiglia. Non sembra essersi affievolita la tensione percepita nei giorni scorsi in Comune, anzi parrebbe essere diventata ancora più pesante dopo la riunione, svoltasi ieri sera, convocata per un ulteriore confronto in seguito alle polemiche che hanno coinvolto l'assessore Serena Calcopietro per una storia pubblicata sul suo profilo social riguardante l'esito del referendum giustizia.

Secondo alcune indiscrezioni, la posizione di Fratelli d’Italia non sembrerebbe essersi ammorbidita, anzi continua a rimanere ferma: l'assessore Serena Calcopietro non si dimette. Sembrerebbe, inoltre, che FdI abbia, pure, rivendicato la presidenza del consiglio comunale, a quanto pare precedentemente promessa al consigliere comunale Giovanni Ascheri. Una proposta, al momento, non condivisa dal resto della maggioranza che ha comportato così l'abbandono della riunione del gruppo consiliare di FdI, dopo aver sollevato forti accuse, pare anche nei confronti del consigliere Roberto Parodi. Non è stata messa in discussione, a quanto pare, la posizione dell'assessore Adriano Catalano, che parrebbe discostarsi dalle azioni dei colleghi di FdI.

Non è stata, dunque, trovata una soluzione politica. Il confronto si sposterà direttamente in aula consiliare dove, questa sera, verrà discussa la mozione di sfiducia presentata dalla minoranza.

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Elisa Colli

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