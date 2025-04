Sanremo: deliberati in giunta gli indennizzi per i commercianti di Piazza Eroi, 80 mila euro per le attività commerciali

La giunta comunale di Sanremo nel corso della mattinata ha approvato una pratica in merito agli indennizzi per le attività lavorative di Piazza Eroi Sanremesi, che a causa dei lavori nel parcheggio, hanno subito un duro colpo alle proprie entrate, rendendo necessaria la discussione di una compensazione economica, visto il peso che il cantiere sta avendo su di loro. Da tempo i commercianti si trovano a dover convivere con una situazione complicata: a causa della penuria di parcheggi e della scarsa visibilità legate ai lavori, gli incassi sono notevolmente diminuiti, addirittura qualcuno dice del 50%. E avere le entrate dimezzate mette a serio rischio la sopravvivenza delle attività. Un problema per cui più volte chi gestisce un'attività si è rivolto alle associazioni di categoria, soprattutto per quanto riguarda l'ultimare i lavori sull'area, così da poter tornare a lavorare a pieno regime.

Un problema di cui più volte si è discusso nel corso degli ultimi due anni e verso il quale oggi si è fatto un passo in avanti, andando ad approvare la pratica per autorizzare gli indennizzi rivolti ai commercianti. Una delle richieste arrivate dai commercianti è stata ora evasa, rimangono le questioni lamentate da qualche negoziante legate alla sicurezza e alla pulizia e raccolta differenziata. Aspetti su cui il Comune si è detto disponibile ad agire e per cui ha effettuato degli interventi, in attesa che i lavori sulla piazza possano defiitivamente arrivare a conclusione: se non dovessero esserci ulteriori intoppi significativi, la fine dell'intervento dovrebbe essere fissata per metà 2026.

La Giunta ha deliberato lo stanziamento di 80mila euro per 12 attività commerciali di piazza Eroi Sanremesi, dal civico 38 al 60 del lato ovest, come indennizzo per i disagi arrecati dal cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato. Ad ogni esercizio saranno riconosciuti 3.600 euro oltre ad una quota di 50 euro per ogni metro quadrato di superficie netta di vendita o somministrazione.

“Con questa delibera diamo attuazione ad un preciso impegno assunto con i commercianti di quell’area di piazza Eroi Sanremesi – dichiara il sindaco Alessandro Mager – Nel corso di una serie di riunioni, alle quali avevano partecipato anche le associazioni di categoria, erano infatti emersi i disagi che i lavori, proprio per la peculiarità e le caratteristiche del cantiere, stanno arrecando agli esercizi della zona. Comprendendo tali problemi, abbiamo quindi assunto questa decisione come giusto indennizzo, sicuri che i sacrifici fatti oggi delle attività produttive saranno ripagati al termine dei lavori con una piazza più funzionale e completamente riqualificata”. La cifra, omnicomprensiva e una tantum di 80 mila euro, è stata stanziata all’interno del bilancio di previsione 2025-2027, anno 2025, come 'Trasferimento straordinario a sostegno di attività produttive'.

L’Amministrazione comunale, intanto, è intervenuta per una verifica del cronoprogramma dopo i ritardi dovuti al maltempo. A seguito di incontri organizzati con i vertici della società, sono giunte rassicurazioni sulla prosecuzione dei lavori ed è stata chiesta una proroga fino al termine del 2025. Intanto, è stata approvata una delibera di indirizzo per una variante relativa alla parte superiore, che prevede alcune migliorie funzionali ed estetiche della piazza, con una pavimentazione realizzata con pietra locale e nuovi elementi di arredo urbano. Il progetto, quindi, prosegue con un attento monitoraggio da parte dell’Amministrazione sui tempi di realizzazione, per restituire alla collettività una piazza riqualificata e dotata di un parcheggio interrato in grado di offrire un’adeguata risposta alla richiesta di posti auto nel centro cittadino.