L'alta gioielleria come scultura: Davide Currado incanta Sanremo con i capolavori "Cigno Bianco" e "Cigno Nero"

Sanremo, capitale della raffinatezza e della mondanità, brilla d'una luce nuova grazie alle ultime creazioni della maison Davide Currado, punto di riferimento assoluto per l’alta gioielleria d’autore. Nelle vetrine della boutique di via Matteotti 35 è comparsa una nuova opera che trascende il concetto stesso di gioiello: una scultura da indossare, emblema di stile e preziosità, nata dalla sinergia tra la visione di Davide Currado e il talento scultoreo del Maestro modellista Francesco Baglioni .

Il risultato è un capolavoro che riafferma con forza l’identità del brand: esclusività assoluta, ricerca estetica impeccabile e un linguaggio creativo che parla direttamente alle élite del collezionismo contemporaneo. Protagonista è il cigno, interpretato attraverso una forma fluida e monumentale, capace di evocare grazia, mistero e maestosità. L’anello gioca con i contrasti: da un lato un piumaggio di diamanti che sembra voler celare la creatura in un bagliore segreto; dall’altro, la purezza delle linee e la cura estrema del dettaglio, cifra stilistica distintiva del marchio Davide Currado.

La creazione è proposta in due versioni, entrambe concepite come opere per collezionisti che ricercano l’eccellenza:

– Il Cigno Bianco, simbolo di luce e purezza, incastonato con oltre 450 diamanti, diamanti fancy black e zaffiri arancioni;

– Il Cigno Nero, icona di rarità e fascino enigmatico, impreziosito da più di 450 diamanti fancy black, rubini intensi e diamanti.

Attraverso contenuti diffusi sui canali social ufficiali della maison, il pubblico ha potuto assistere al processo creativo che si cela dietro ogni gioiello firmato Davide Currado: un savoir-faire artigianale, dove ogni forma prende vita da mani esperte e da una visione che non accetta compromessi. Le immagini mostrano un’attenzione maniacale per i dettagli, una dimostrazione concreta dell’impegno della Maison nel perseguire un’eccellenza sempre più esclusiva.

Queste creazioni verranno realizzate in tiratura estremamente limitata, con possibilità di acquisto riservata a un ristretto numero di clienti selezionati. Un privilegio destinato a pochi estimatori capaci di riconoscere il valore di una creazione senza tempo.

Per tutto il periodo natalizio, le opere saranno esposte nello showcase della boutique Davide Currado in via Matteotti 35: un invito esclusivo ad ammirare da vicino due opere destinate a diventare icone del collezionismo di alta gamma, dove arte, tecnica e desiderio si fondono in un’unica, irripetibile visione di lusso.