Tunnel di Tenda, Italia e Francia divise: due o tre fasce orarie di apertura dopo l'11 gennaio? (Video)

Lo scorso 17 dicembre, nel corso della Conferenza binazionale Italia-Francia sul tunnel di Tenda, è stato deciso che, fino al prossimo 11 gennaio, solo nei weekend e nei giorni festivi, la percorrenza del traforo sarà possibile dalle 6 alle 23, restando invece con orario 6-21 nei feriali. Una decisione che accontenta il territorio e che risponde alle richieste del Comitato di monitoraggio. Cosa succederà dal 12 gennaio? Sono circolate le ipotesi più assurde, compresa quella di una chiusura prolungata e continua.

In realtà, ogni decisione è stata rimandata al 9 gennaio, quando Italia e Francia si riuniranno per decidere se aprire in due fasce orarie, come vorrebbe l'Italia, o invece in tre, come chiesto dalla Francia. La differenza di vedute è motivata dall'esigenza di terminare i lavori per l'autunno 2026. E' stato il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, ieri, a spiegare quanto accaduto il giorno 17 (ricordiamo che il video è stato girato il giorno 18, per cui il Prefetto parla di ieri, anche se noi pubblichiamo a due giorni di distanza) e quanto si dovrà decidere il prossimo 9 gennaio.

Arrivato a Cuneo a luglio del 2024, ha visto l'apertura del tunnel Tenda, vedrà l'inaugurazione dell'Asti-Cuneo, ormai completata, e l'avvio dei lavori per la variante di Demonte. Un risultato davvero importante: "Ho dato il mio contributo. La settimana scorsa, in previsione della CIG del 17, sono andato a far visita al Comune di Tenda e al suo sindaco, ho visitato la Control Room della galleria e incontrato il sindaco di Limone, per raccogliere le esigenze dei territori. Sono stato anche a Nizza, dal Prefetto del Dipartimento delle Alpi Marittime, per avviare quelle relazioni che ci devono vedere coprotagonisti nel momento della Cig, dove si prendono le decisioni. E' un lavoro diplomatico che credo possa servire, fatto con il presidente della Provincia e i sindaci del Comitato", ha detto Savastano.

Cha ha poi spiegato su cosa verterà l'incontro del 9 gennaio. L'Italia vuole due fasce, mattina e sera, così da poter terminare i lavori per l'autunno del 2026. La Francia ne chiede tre, quindi una anche tra le 12 e le 14. Per il Prefetto deve prevalere la linea italiana. Lo dice in modo chiaro: "Più si apre meno si lavora". Più si allungano i tempi, più salgono i costi. Qui il suo intervento, nel quale dice in modo chiaro e trasparente come stanno le cose.