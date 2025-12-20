Ventimiglia, rinviata al 12 gennaio la chiusura della Statale Aurelia al confine: accordo tra Comune e ANAS

La chiusura della statale Aurelia a Ponte San Ludovico, inizialmente prevista nei primi giorni di gennaio, è stata posticipata a lunedì 12 gennaio. La decisione è stata condivisa tra il Comune di Ventimiglia e ANAS e riguarda i lavori programmati alle gallerie lungo l’asse viario, già più volte al centro dell’attenzione per le ripercussioni sulla viabilità transfrontaliera.

Ad annunciarlo è il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che parla di una scelta dettata dal buon senso:

«Abbiamo condiviso con ANAS la scelta di posticipare la chiusura della SS20 per i lavori programmati alle gallerie a lunedì 12 gennaio. Una decisione che tiene conto del flusso veicolare legato al weekend dell’Epifania, in particolare del traffico commerciale che interessa la nostra città».

Negli scorsi mesi si sono susseguite le proteste legate alla chiusura del confine e alle criticità della viabilità tra Italia e Francia, evidenziando le difficoltà per residenti, lavoratori e attività economiche del territorio. Proprio alla luce di questo contesto, il rinvio dell’intervento rappresenta un tentativo di ridurre l’impatto su uno dei periodi più delicati per la circolazione e per l’economia locale. Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare ANAS per la disponibilità dimostrata: «Ringrazio il responsabile della struttura territoriale Liguria di ANAS, l’ingegner Dinnella, per la collaborazione e per l’attenzione verso le esigenze del territorio».

Il Comune di Ventimiglia, fa sapere il sindaco, continuerà a seguire da vicino l’evoluzione del cantiere, con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per cittadini, pendolari e imprese, in un’area già fortemente segnata dalle problematiche legate alle chiusure e ai lavori infrastrutturali al confine.