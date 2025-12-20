Gabriele Cascino, neo eletto consigliere provinciale: “Con Bonaccini per rafforzare il Partito Democratico e costruire un progetto comune”

“A seguito dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico, io e altri amministratori e dirigenti che hanno condiviso con me questo percorso abbiamo deciso di seguire il Presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, in un cammino di sostegno e rafforzamento della segreteria nazionale, in vista delle elezioni politiche del 2027”. Sono le parole di Gabriele Cascino, consigliere comunale di Taggia e neo eletto in Provincia.

“L’impostazione del Presidente Bonaccini – prosegue Cascino - orientata a consolidare l’azione della segreteria nazionale, è pienamente condivisibile. È uno spirito che guarda al lavoro su un progetto comune, che deve essere l’obiettivo di una comunità politica unita, capace di superare le divisioni e di ritrovare un’unità di intenti fondata sul confronto leale e sulla responsabilità. In questa fase storica il Partito Democratico deve concentrarsi su ciò che unisce e non su ciò che divide. Gli avversari sono la destra e le sue politiche, non i compagni di viaggio con cui condividiamo valori, storia e l’impegno quotidiano nei territori. Rafforzare il PD significa renderlo più credibile, più vicino ai cittadini e più efficace nel dare risposte concrete”.

“In provincia di Imperia – va avanti Cascino - questo approccio è ancora più necessario. I territori hanno bisogno di una politica che sappia ascoltare, valorizzare il ruolo degli amministratori locali e difendere i servizi fondamentali, a partire dalla sanità, dal lavoro e dalle politiche sociali. Il contributo di chi opera ogni giorno nelle istituzioni locali sarà decisivo per costruire un Partito Democratico forte e radicato. Il percorso che si apre – termina - guarda al futuro del PD e del Paese: un lavoro collettivo, serio e coerente, per arrivare preparati alla sfida del 2027 e costruire un’alternativa credibile alla destra, a partire dalle comunità locali fino al livello nazionale”.