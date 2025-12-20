Concessioni mercatali prorogate a Sanremo: continuità garantita in attesa delle linee guida ministeriali

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato una delibera che assicura la continuità delle concessioni mercatali su aree pubbliche fino all’emanazione delle nuove linee guida ministeriali previste dalla legge. Un provvedimento ritenuto necessario per evitare interruzioni delle attività e tutelare un comparto strategico per l’economia cittadina. La decisione nasce da un quadro normativo ancora incompleto: a quasi due anni dall’entrata in vigore della legge che ha ridefinito le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, le linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non sono state ancora emanate, bloccando di fatto l’avvio delle procedure di evidenza pubblica da parte dei Comuni.

Attualmente le concessioni mercatali presenti sul territorio comunale risultano valide fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, proprio l’assenza delle linee guida rende impossibile predisporre bandi conformi ai principi europei di imparzialità, trasparenza e concorrenza, esponendo il rischio di una scadenza senza soluzioni operative immediate. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno mantenere in essere le concessioni esistenti fino alla definizione del nuovo quadro regolatorio nazionale e alla successiva conclusione delle procedure selettive. Una scelta motivata anche dall’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico, evitando ricadute negative sull’occupazione e sull’attrattività commerciale e turistica della città.

La delibera estende inoltre la proroga a tre concessioni del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Valle Armea, situate nell’area nord del Mercato dei Fiori, che non erano comprese nel precedente provvedimento relativo alle oltre mille concessioni mercatali cittadine. Anche per queste attività, disciplinate dalla normativa regionale sul commercio all’ingrosso, viene garantita la prosecuzione fino all’emanazione delle linee guida ministeriali e al successivo trasferimento della gestione ad Amaie Energia. L’Amministrazione ha ribadito l’intenzione di avviare tempestivamente i bandi pubblici non appena il Ministero definirà i criteri di assegnazione, senza alcun indugio. Nel frattempo, il provvedimento consentirà di mantenere stabile il sistema dei mercati cittadini, riconosciuti come un elemento identitario sotto il profilo economico, sociale e culturale.