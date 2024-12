Sanremo, in vendita il chiosco sul lungomare Imperatrice: un'icona pronta a scrivere una nuova storia (Foto)

Corso Imperatrice, il cuore elegante della città dei fiori, è da sempre un luogo dove il mare incontra la vita. Qui, lungo uno dei lungomare più iconici della Riviera, si trova un piccolo chiosco bar gelateria che, per anni, ha saputo accogliere residenti e turisti con la sua semplicità e il suo calore. Questo storico punto di ritrovo, con i suoi tavoli affacciati sul mare, cerca ora un nuovo capitolo della sua storia, pronto a rinnovarsi con una nuova gestione.

Il chiosco è in una posizione strategica, circondato dagli hotel più prestigiosi della città e a pochi passi dal Casinò Municipale. Con una vista mare mozzafiato, rappresenta una delle attività più caratteristiche della zona, ideale per chi desidera unire lavoro e un panorama unico. L’affitto è decisamente contenuto: 2.500 euro all’anno, mentre il prezzo di acquisto si attesta sui 240.000 euro.

L’immobile si estende su 100 metri quadrati e dispone di un open space ben strutturato, una toilette, un magazzino e quattro vetrine affacciate direttamente sul lungomare. La possibilità di disporre fino a dieci tavoli garantisce un’atmosfera accogliente, perfetta per residenti e turisti sia in inverno, quando due o tre persone possono gestire l’attività, sia in estate, quando il personale può crescere fino a cinque unità per accogliere i numerosi visitatori.

Le sue quattro vetrine raccontano una storia di semplicità e tradizione, ma soprattutto di un’accoglienza che non conosce tempo. Un simbolo discreto ma significativo, che ora attende qualcuno che voglia raccoglierne l’eredità e scrivere nuove pagine della sua storia. Un piccolo angolo di Sanremo che, come il mare che lo abbraccia, non smette mai di ispirare chi lo vive.