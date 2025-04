Santo Stefano al Mare: molti i detriti negli ultimi tempi, pulizia straordinaria del torrente Santa Caterina

In questi giorni l'Amministrazione Comunale di Santo Stefano al Mare sta procedendo alla pulizia straordinaria del torrente Santa Caterina. L'attività si è resa necessaria per rimuovere l'enorme massa di detriti, accumulatisi a seguito di numerosi eventi naturali e a causa di sversamento di rifiuti nel torrente stesso. Dopo un’ ispezione del fossato, sono stati inoltre raccolti oltre 200 chilogrammi di rifiuti di ogni genere, tra cui biciclette e sacchi di rifiuti metallici.

"Nel torrente è presente una biodiversità molto ricca, lo dimostrano la presenza di molte specie di fauna e flora che lo popolano tutto l'anno" afferma il Consigliere all'Ambiente Remo Ferretti, che ha seguito da tempo l'attività di monitoraggio che ha come obiettivo il regolare flusso del torrente fino al mare, evitando che rifiuti di ogni genere possano danneggiare l’ecosistema. "In coordinamento con il Vicesindaco Donato Piccirilli e degli uffici del Comune - prosegue - si è deciso di provvedere alle ispezioni e pulizia del torrente, anche in previsione della stagione balneare, mitigando i rischi, non solo di straripamento del torrente, ma anche di inquinamento del nostro litorale. Il torrente Santa Caterina è il confine naturale tra i Comuni di Santo Stefano e Riva Ligure, interessando anche i Comuni di Pompeiana e Terzorio che sono a monte dello stesso. Un impegno preciso che proseguirà nei giorni successivi con il torrente Rio Torre, altro importante rete fluviale che attraversa il nostro Borgo".