Approvazione nuovo regolamento Mercato Annonario, Confartigianato: "Soddisfatti, ma preoccupati"

“Soddisfatti per l’approvazione del nuovo Regolamento, ma preoccupati perché non è ancora stato chiarito come verrà organizzata la gestione”, questa la posizione di Confartigianato Imperia circa il Mercato Annonario di Sanremo, oggetto della riunione straordinaria del Consiglio comunale di ieri sera.

“Attendiamo i bandi per l'assegnazione dei posti vacanti – afferma Barbara Biale, Segretaria provinciale -. Ma la gestione potrebbe non essere solamente comunale perché il Regolamento è stato cambiato. Sulla base di queste indicazioni capiremo come sarà organizzata la forma mercatale e come verrà organizzato il rilancio della struttura. L'obiettivo prioritario per noi è che rimanga un mercato”.







