Diano Marina, al via il 1° Recruiting Day per il turismo: imprese e candidati a colloquio diretto

Giovedì 26 febbraio, dalle 10 alle 12.30, a Diano Marina, presso l’Hotel Diano, si terrà il “1° Recruiting Day”, un evento gratuito dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico. L’iniziativa è organizzata da Adecco in collaborazione con Confesercenti e Asshotel.

«Abbiamo voluto realizzare un evento gratuito per offrire un’occasione preziosa a chi è in cerca di nuove opportunità di lavoro e per le nostre strutture del settore turistico che cercano personale», dichiara Leonardo Ceresi, presidente provinciale di Confesercenti Asshotel.

Durante il Recruiting Day, le imprese del comparto – hotel, ristoranti e stabilimenti balneari – presenteranno la propria realtà imprenditoriale, mentre i candidati potranno consegnare il curriculum e sostenere un primo colloquio conoscitivo. Un’opportunità concreta per comprendere l’ambiente di lavoro, le attività svolte e gli obiettivi futuri delle aziende, valutando l’allineamento con le proprie competenze.

«Iniziamo un nuovo percorso per sostenere le nostre imprese nella complessa attività di ricerca di personale», afferma Ino Bonello, presidente provinciale Confesercenti. «Il Recruiting Day rappresenta un’opportunità per velocizzare l’inserimento lavorativo, far conoscere la cultura aziendale e sostenere colloqui anche senza inviare preventivamente il curriculum. Prosegue così la fattiva e stretta collaborazione con Adecco, una realtà concreta, affidabile e presente sul territorio».

Le informazioni per partecipare, sia per le aziende sia per i candidati. È possibile registrarsi inviando un’email a imperia.repubblica@adecco.it.