Vallecrosia, verde e innovazione: l'Amministrazione Perri partecipa a "Myplant & Garden 2026" (Foto)

Giornata all’insegna del verde e dell’innovazione. L'Amministrazione Perri lo scorso 18 febbraio, ha partecipato a Myplant & Garden 2026 presso la Fiera di Rho a Milano.

Per l'occasione erano, infatti, presenti il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, il consigliere delegato al verde pubblico Rocco Noto e il consigliere comunale Mattia Petrini.

"Una preziosa occasione per scoprire le nuove proposte dedicate al verde pubblico, alle aiuole e ai giardini con l’obiettivo di portare idee innovative, soluzioni sostenibili e nuovi progetti per rendere il nostro territorio sempre più curato, accogliente e bello da vivere" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "L’impegno dell’Amministrazione continua con lo sguardo sempre rivolto al futuro".