Taggia, manutenzione straordinaria rete idrica: sospensione dell'acqua fino alle 21 in diverse vie della città

Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a causa della necessità di riparare una perdita sulla condotta di distribuzione. Per consentire i lavori in sicurezza, sarà effettuata una sospensione dell’erogazione dell’acqua fino alle 21, e comunque fino al termine dell’intervento. Le utenze interessate dall’interruzione sono le seguenti: Via Cornice, Via Pesce, Via Boselli, Via Magellano, Via Colombo e Via Marco Polo.

Rivieracqua specifica che “l’interruzione della fornitura sarà necessaria per permettere le manovre sulla rete idrica e la riparazione urgente della perdita”. Alla riattivazione del servizio, è possibile che si verifichino fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua, considerati del tutto normali in queste situazioni. Rivieracqua si scusa per gli eventuali disagi, ringraziando i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.