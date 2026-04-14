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Attualità | 14 aprile 2026, 17:22

Taggia, manutenzione straordinaria rete idrica: sospensione dell'acqua fino alle 21 in diverse vie della città

Intervento urgente per la riparazione di una perdita sulla condotta: possibili disagi per alcune utenze del territorio

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a causa della necessità di riparare una perdita sulla condotta di distribuzione. Per consentire i lavori in sicurezza, sarà effettuata una sospensione dell’erogazione dell’acqua fino alle 21, e comunque fino al termine dell’intervento. Le utenze interessate dall’interruzione sono le seguenti: Via Cornice, Via Pesce, Via Boselli, Via Magellano, Via Colombo e Via Marco Polo.

Rivieracqua specifica che “l’interruzione della fornitura sarà necessaria per permettere le manovre sulla rete idrica e la riparazione urgente della perdita”. Alla riattivazione del servizio, è possibile che si verifichino fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua, considerati del tutto normali in queste situazioni. Rivieracqua si scusa per gli eventuali disagi, ringraziando i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.

Carlo Alessi

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