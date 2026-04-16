CNA Pensionati Imperia lancia “Alla scoperta delle Vallate Liguri” per combattere la solitudine

Un modo nuovo, semplice e autentico per vivere il tempo libero, riscoprire il territorio e, soprattutto, tornare a condividere esperienze: nasce con questi obiettivi il progetto “Alla scoperta delle Vallate Liguri”, promosso da CNA Pensionati Imperia. L’iniziativa è rivolta a tutti i pensionati, anche non associati, e punta a contrastare la solitudine e a valorizzare le bellezze dell’entroterra ligure attraverso momenti di incontro, cultura e socialità.

A sottolineare il valore del progetto è la presidente Carla Sappia: “Questo percorso è stato realizzato grazie alla professionalità dell’agenzia Etlim Travel di Imperia e vuole riportare le persone a vivere il territorio in modo autentico. In questi anni ho capito che la solitudine è uno dei principali nemici dell’età che avanza: per questo abbiamo voluto creare un’occasione concreta per stare insieme, uscire, conoscere e sentirsi parte di una comunità.”

Prima tappa mercoledì 29 aprile in Val Nervia, con un itinerario che toccherà alcuni tra i borghi più suggestivi della zona:

Dolceacqua , con il suo celebre ponte e il castello dei Doria

, con il suo celebre ponte e il castello dei Doria Isolabona , piccolo gioiello ricco di storia

, piccolo gioiello ricco di storia Pigna, tra tradizioni, arte e scorci unici

Un’esperienza pensata non solo per visitare luoghi straordinari, ma per creare legami e condividere emozioni.

Soddisfazione anche da parte del direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano: “CNA Pensionati sta svolgendo un lavoro prezioso, non solo nella rappresentanza ma soprattutto nel creare occasioni concrete di socialità. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante investire nel benessere delle persone, offrendo opportunità di svago, cultura e relazione. È un progetto che unisce territorio e comunità, e siamo orgogliosi di sostenerlo.”

L’invito è aperto a tutti: un’occasione per uscire dalla routine, conoscere nuove persone e riscoprire il piacere dello stare insieme.

Per informazioni e adesioni: 📞 0184 500309 – 379 2987089.