Anziana truffata e derubata in casa a Ospedaletti, l’opposizione attacca: “Telecamera fuori uso proprio nella zona del furto”

Una truffa in abitazione ai danni di un’anziana e una nuova polemica sulla sicurezza in città. È quanto accaduto questa mattina a Ospedaletti, dove una donna residente in strada Vallegrande sarebbe stata vittima di un raggiro culminato con il furto di gioielli e oggetti preziosi custoditi nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dai familiari della donna, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 10. La vittima sarebbe stata avvicinata da un giovane che, con un pretesto, l’avrebbe trattenuta all’esterno dell’abitazione. Nel frattempo un complice si sarebbe introdotto all’interno della casa, impossessandosi di gioielli e altri oggetti in oro.

La truffa sarebbe poi proseguita con un ulteriore stratagemma. Uno dei due giovani si sarebbe infatti spacciato per appartenente alle forze dell’ordine, convincendo l’anziana ad aprire anche la cassaforte. Solo successivamente la donna si sarebbe resa conto di quanto accaduto. I due presunti responsabili vengono descritti come ragazzi giovani, tra i 18 e i 20 anni circa, di corporatura magra, alti attorno a un metro e ottanta, con capelli scuri. Secondo il racconto raccolto dai familiari parlavano italiano senza particolari inflessioni o accenti. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri di Ospedaletti, che hanno avviato gli accertamenti del caso. L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza cittadina. A intervenire è stato il consigliere comunale di opposizione Maurizio Taggiasco, che ha puntato l’attenzione sul sistema di videosorveglianza presente nella zona.

“Proprio in seguito a questo episodio sono venuto a conoscenza del fatto che la telecamera presente nell’area non fosse funzionante, una situazione che, peraltro, si sarebbe già verificata in passato”, afferma il consigliere. Taggiasco ricorda come negli ultimi anni l’amministrazione abbia investito sul nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, presentandolo come uno strumento capace di rafforzare la sicurezza sul territorio. “Si sono vantati dell’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza perché quello precedente non funzionava adeguatamente. Hanno parlato di maggiore sicurezza, arrivando perfino ad aumentare la spesa pubblica destinando una persona ai controlli e alla manutenzione. Eppure, ancora una volta, nel momento del bisogno il sistema non ha garantito il servizio che i cittadini si aspettano”, sostiene.

Il consigliere conclude chiedendo maggiore attenzione ai temi della sicurezza urbana. “La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità concreta, non uno slogan. Basta pensare a mega progetti e passerelle: i cittadini chiedono soprattutto sicurezza, decoro e pulizia per il nostro paese. È questo che la gente si aspetta e si augura da chi amministra”. Resta ora il lavoro investigativo dei Carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali elementi utili a individuare i responsabili del furto.