Ventimiglia, cucciolo di cane chiuso in auto rischia il colpo di calore: salvato dalla polizia ferroviaria

Un cucciolo di cane rimasto chiuso in un’auto viene salvato dalla polizia ferroviaria. E’ successo oggi a Ventimiglia.

Il cucciolo a causa del caldo, secondo quanto emerso, si trovava all’interno del veicolo già dalla mattinata e a causa delle temperature elevate e della permanenza prolungata nell’abitacolo rischiava, infatti, un colpo di calore ma grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia è stata evitata la tragedia.

“Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime: nei mesi caldi, infatti, la temperatura all’interno di un’auto può aumentare rapidamente, mettendo in serio pericolo la vita degli animali lasciati al suo interno" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv che desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Polizia Ferroviaria di Ventimiglia per l’immediata risposta e per l’attenzione dimostrata verso un animale in evidente difficoltà - “Determinante è stato l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a mettere in salvo il cucciolo. L’animale è stato subito raffreddato e bagnato e, fortunatamente, ha iniziato a riprendersi. Grazie alla prontezza e alla sensibilità degli operatori intervenuti, si è evitato il peggio”.

“Quanto accaduto rappresenta anche un importante richiamo alla responsabilità: lasciare un cane o qualsiasi altro animale chiuso in auto, soprattutto nelle giornate calde, può essere estremamente pericoloso e mettere a rischio la sua vita anche in tempi molto brevi" - afferma Ambulanze Veterinarie Odv - “Un intervento rapido, concreto e provvidenziale, che ha permesso di salvare un piccolo cucciolo e di trasformare una situazione di grave pericolo in una storia a lieto fine”.